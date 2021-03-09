中國維權律師王宇缺席婦女勇氣獎頒獎禮　美國務卿布林肯表憂心【短片】 (11:45)

今屆得獎者分別來自14國，除王宇外，還包括緬甸最大學生組織「全緬甸學生聯盟」秘書長翁斐斐（Phyoe Phyoe Aung）、白俄羅斯反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova），以及去年因在國際賽事中未有戴頭巾引發國內譴責，人身安全受威脅而轉向英國尋求庇護的伊朗國際象棋裁判巴亞特（Shohreh Bayat）等。美國第一夫人吉爾亦有出席頒獎禮。

多數得獎者皆透過視像接受表揚，王宇未有親身透過視像領獎，而是預錄了講話。她在錄影片段中稱，自己曾因代理人權案件被政府打擊報復，作為一個法律人，她希望也有義務推進中國法治建設，在社會上實現人權、法治、公平與正義。

布林肯稱，王宇也想參加頒獎禮，但近兩日美方未能聯絡到她，對此感憂心。他稱會持續跟進事件，若有必要會再為她發聲。

（美國之音/中央社）