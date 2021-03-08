哈里夫婦專訪播出　梅根：嫁入王室如被噤聲　曾想自殺自殘 (10:40)

梅根：「天真地」嫁入了王室

梅根表示，自小不熟悉王室生活，因而「天真地」嫁入了王室。她批評英國王室沒有保護她，卻願意說謊去保護其他王室成員。不過梅根稱英女王對她很好。

梅根：王室擔心阿奇膚色黑拒封王子稱號

談到兒子阿奇，梅根稱她當年尚在懷孕時，英國王室擔心嬰兒出生後膚色會否很深，故沒有給予王子或公主稱號，也沒有給予王室成員專屬的保護。

梅根澄清「是凱特弄哭我」

對於妯娌凱特，梅根在專訪稱此前有報道稱她弄哭凱特，她澄清事實剛好相反，「『公司』（梅根對英王室的稱呼）中所有人都知這事（指她弄哭凱特）不是真確」。梅根說，2018年她和哈里大婚前數天，凱特為了花女裙子的事而不滿，弄得梅根為此哭泣，「這傷害了我」。梅根稱，雖然凱特有向她道歉，但王室沒有出面澄清報道，令她覺得不受保護。她說這事是對她「人格謀殺」的開端，也是她和王室關係變差的導火線。

梅根：大婚典禮是「做給全世界看」

梅根又透露，她和哈里在2018年5月19日大婚，但二人其實在官方大婚日前3天已秘密成婚，因她認為大婚典禮是「做給全世界看」，而她和哈里想有屬於二人的結婚儀式。

哈里：對父親查理斯失望

哈里則談及和父親查理斯的關係。哈里稱，如不是梅根，自己不會離開王室，「因為我根本不知自己原來一直被困王室內」，形容是梅根救了他。他又說對父親感失望，稱父親也曾經歷妻子與王室格格不入的事件，「應該明白這是何等痛苦」。他亦透露，曾為此和父親談過兩次，但之後查理斯一度沒再接聽他的來電。

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