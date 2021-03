緬甸19歲少女中槍亡　當局被指起棺驗屍再回葬 (20:52)

鄧家希周三(3日)在緬甸第二大城市曼德勒示威期間頭部中槍喪生,翌日落葬。當地傳媒Irrawaddy引述目擊者稱,軍人在周五下午約3時抵達鄧家希的墓地,用槍威脅墓地職員,然後封鎖入口。有住在附近的目擊者稱,約30人乘坐4架私家車和兩架警車到場,還有兩架卡車的軍人,他們起棺及將遺體移到一張長椅,並用磚頭墊着頭部。他形容,身穿防護衣的人觸摸遺體的頭部,然後取出一小塊東西,展現給其他人看,隨後將鄧家希回葬。有今日到訪墓地的居民向路透社提供照片,顯示水泥仍未完全乾涸,還有些被丟棄的膠手套、手術袍和鞋等,有些看似染有血迹。

周五上午,有緬甸官媒稱專家分析過鄧家希中槍後的照片,總結她的傷口「並非由防暴武器造成」,並聲稱若她受防暴武器或實彈所傷,頭部不可能如此完整,又稱相關部門仍在調查。

The tomb of Deng Jia Xi 鄧家希 aka Kyal Sin ( ကြယ်စင်), a 19 years old Myanmar-Chinese girl that had been shot and killed by the Myanmar junta in a peaceful protest, was digged and her head was examined by the junta last night in Mandalay#WhatsHappeningInMyanmar #緬甸 #ข่าวพม่า pic.twitter.com/yyBdxYWPNG

