緬甸19歲少女中槍亡　當局被指起棺驗屍再回葬 (20:52)

鄧家希周三（3日）在緬甸第二大城市曼德勒示威期間頭部中槍喪生，翌日落葬。當地傳媒Irrawaddy引述目擊者稱，軍人在周五下午約3時抵達鄧家希的墓地，用槍威脅墓地職員，然後封鎖入口。有住在附近的目擊者稱，約30人乘坐4架私家車和兩架警車到場，還有兩架卡車的軍人，他們起棺及將遺體移到一張長椅，並用磚頭墊着頭部。他形容，身穿防護衣的人觸摸遺體的頭部，然後取出一小塊東西，展現給其他人看，隨後將鄧家希回葬。有今日到訪墓地的居民向路透社提供照片，顯示水泥仍未完全乾涸，還有些被丟棄的膠手套、手術袍和鞋等，有些看似染有血迹。

周五上午，有緬甸官媒稱專家分析過鄧家希中槍後的照片，總結她的傷口「並非由防暴武器造成」，並聲稱若她受防暴武器或實彈所傷，頭部不可能如此完整，又稱相關部門仍在調查。

The tomb of Deng Jia Xi 鄧家希 aka Kyal Sin ( ကြယ်စင်), a 19 years old Myanmar-Chinese girl that had been shot and killed by the Myanmar junta in a peaceful protest, was digged and her head was examined by the junta last night in Mandalay#WhatsHappeningInMyanmar #緬甸 #ข่าวพม่า pic.twitter.com/yyBdxYWPNG — DirectXstationey (@DXstationey) March 6, 2021

（路透社/Irrawaddy）

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