AI將硬照變「深偽」影片　網民上載已故者照片助「翻生」稱如見真人 (18:00)

人工智能（AI）技術推陳出新，甚至可以讓死人「翻生」？美國科技新聞網站The Verge報道，有網站推出「Deepfake」（深偽）技術，讓網民上載照片後，由AI自動製作出幾可亂真的影片，不少網民將已故者的硬照製作成影片，成為Twitter周日（2月28日）的其中一個熱門話題。
這項名為「Deep Nostalgia」（深層懷舊）的AI服務由網上族譜公司MyHeritage提供，它利用AI技術分析硬照，然後套用上它認為最合適的預先載入臉部動作，以製作出逼真的影片，其目的是希望人們能夠將已逝者的照片上載，讓他們能夠模擬看到這些已仙遊者「復生」。
不少網民在Twitter公開影片，稱彷彿看到長輩真人。亦有人惡搞，將一些雕像照片上載，讓雕像人物仿彿活動起來。
本報記者試用程式，發現程式對正面照片的模擬做得較好，側面照片做出來的影片則顯得不太自然。
（The Verge）
“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021