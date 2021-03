AI將硬照變「深偽」影片　網民上載已故者照片助「翻生」稱如見真人 (18:00)

這項名為「Deep Nostalgia」(深層懷舊)的AI服務由網上族譜公司MyHeritage提供,它利用AI技術分析硬照,然後套用上它認為最合適的預先載入臉部動作,以製作出逼真的影片,其目的是希望人們能夠將已逝者的照片上載,讓他們能夠模擬看到這些已仙遊者「復生」。

不少網民在Twitter公開影片,稱彷彿看到長輩真人。亦有人惡搞,將一些雕像照片上載,讓雕像人物仿彿活動起來。

本報記者試用程式,發現程式對正面照片的模擬做得較好,側面照片做出來的影片則顯得不太自然。

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021