AI將硬照變「深偽」影片　網民上載已故者照片助「翻生」稱如見真人 (18:00)

這項名為「Deep Nostalgia」（深層懷舊）的AI服務由網上族譜公司MyHeritage提供，它利用AI技術分析硬照，然後套用上它認為最合適的預先載入臉部動作，以製作出逼真的影片，其目的是希望人們能夠將已逝者的照片上載，讓他們能夠模擬看到這些已仙遊者「復生」。

不少網民在Twitter公開影片，稱彷彿看到長輩真人。亦有人惡搞，將一些雕像照片上載，讓雕像人物仿彿活動起來。

本報記者試用程式，發現程式對正面照片的模擬做得較好，側面照片做出來的影片則顯得不太自然。

MyHeritage網站

（The Verge）