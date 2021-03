特朗普在佛羅里達州奧蘭多出席「保守派政治行動會議」(CPAC),並壓軸登場發表演說,獲台下支持者報以掌聲和歡呼聲。他在演說中再稱去年的總統大選存在舞弊,又批評現任總統拜登在移民、氣候變化及能源上的政策,更形容拜登上任首月的表現為「災難級」。

特朗普又粉碎外界傳聞,表明不打算另組政黨,「我們有共和黨」,強調共和黨將會比過往更團結及強大。

We will take back the House ☑️ We will win the Senate ☑️ A Republican President will take back the White House ☑️ #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/LgYBAnJ3Jl— CPAC 2021 (@CPAC) February 28, 2021