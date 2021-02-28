美國亞裔被仇視個案增　紐約民眾集會抗議 (21:49)

美國皮尤研究中心去年6月調查發現，近三分之一美籍亞裔人自疫情爆發以來曾遇種族歧視言語攻擊，26%表示擔心人身安全。反種族仇恨團體「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）去年3月19日至12月31日期間錄得2808宗美國本土發生針對亞洲人的仇恨個案，當中70.9%為口頭滋擾，8.7%涉及身體襲擊。該組織相信有更多個案因為華裔覺得丟臉、擔心受報復或不喜歡接觸警方等原因而沒有舉報。聯邦調查局（FBI）尚未發表去年仇恨罪案數據，預計相關個案將達十年新高。

美國職業籃球員林書豪上周四（25日）在社交網站發文表示：「作為一個亞裔美國人，不代表我們無經歷過貧窮和種族歧視。作為一個有9年資歷的NBA球員，並不能保障我免於在球場上被叫『冠狀病毒』。」NBA就事件展開調查。

（路透社/BBC/NBC/CNN）