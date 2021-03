美國亞裔被仇視個案增　紐約民眾集會抗議 (21:49)

美國皮尤研究中心去年6月調查發現,近三分之一美籍亞裔人自疫情爆發以來曾遇種族歧視言語攻擊,26%表示擔心人身安全。反種族仇恨團體「停止仇視亞太裔」(Stop AAPI Hate)去年3月19日至12月31日期間錄得2808宗美國本土發生針對亞洲人的仇恨個案,當中70.9%為口頭滋擾,8.7%涉及身體襲擊。該組織相信有更多個案因為華裔覺得丟臉、擔心受報復或不喜歡接觸警方等原因而沒有舉報。聯邦調查局(FBI)尚未發表去年仇恨罪案數據,預計相關個案將達十年新高。

美國職業籃球員林書豪上周四(25日)在社交網站發文表示:「作為一個亞裔美國人,不代表我們無經歷過貧窮和種族歧視。作為一個有9年資歷的NBA球員,並不能保障我免於在球場上被叫『冠狀病毒』。」NBA就事件展開調查。

New York is built on the values of diversity, inclusion, and acceptance.



The recent attacks against the Asian American community are attacks against all of our communities, and we cannot tolerate them.



Period. pic.twitter.com/1RxfGLPipm— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 27, 2021