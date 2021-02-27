聯合國人權專員批中國以國安及抗疫為名　限制公民、政治自由 (10:00)

巴切萊特指出，中國境內的人權分子、律師和外國公民遭當局任意提出刑事指控、拘留或不公平審訊，亦提到香港逾600人因參與示威而受到調查，當中部分人是因《港區國安法》受查。透過視像形式參與會議的律政司長鄭若驊則稱，《港區國安法》實施以來，社會動盪情況減少，市民仍可享有合法自由。

巴切萊特：要獨立評估新疆人權狀況 王毅否認有種族滅絕

巴切萊特談及新疆人權問題時表示，鑑於有關任意拘留、虐待、性暴力和強迫勞動的報道，認為有必要進行徹底和獨立的評估，並希望與中方官員達成訪華協議。中國國務委員兼外交部長王毅周一（22日）在京以視像方式出席聯合國人權理事會高級別會議，否認新疆有「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓迫」等情况，強調「人權不能成為向別國施壓的工具」。

（路透社）