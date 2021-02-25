新冠疫苗｜BioNTech疫苗研究：打兩針防有症狀感染率達94% (17:17)

這項有美國哈佛大學學者參與的研究，分析約60萬名16歲已接種疫苗的人，並與約60萬名年齡、健康等狀況相近的沒接種疫苗者作比對。結果顯示注射一劑疫苗後兩周預防有症狀感染的效率達57%，接種第二劑疫苗後7日的效率更達94%；接種一劑的預防重症效率達62%，再接種第二劑的效率達92%。報告指出BioNTech疫苗有效應對在英國首先發現的變種新冠病毒株，惟未能提供具體效率數字，但指出研究進行期間此病毒株是在以色列出現的主要版本。

研究在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表，作者之一的巴利塞（Ran Balicer）向路透社表示對研究結果感到驚訝，因為他們預期在現實世界，冷鏈無法完美維持、接種的人也較年長和病情嚴重，應不會得到像臨牀試驗般一樣良好的結果，但他們證明了疫苗在現實世界也表現良好。

（衛報/德國之聲/路透社）