白宮促社交平台助打擊新冠疫苗不實資訊　免影響國民接種意欲 (17:52)

美國疾病控制及預防中心（CDC）最新報告指出，去年12月近五成美國成年人表示很可能會接種疫苗，較9月的近四成多，但仍遠低於達到群體免疫所需的至少七成。白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）早前曾表示，華府會就疫情不實資訊的問題與矽谷合作，今次是首次有報道指出白宮直接與有關公司接觸。

路透社引述消息稱，一些錯誤資訊加深民眾對疫苗的懷疑，是推動接種計劃的巨大障礙，社交平台是這個問題的最主要持份者。白宮尤其希望確保這類資訊不會在社交平台廣傳，演變成更廣泛行動。

facebook去年12月表示會移除專家已辨識的疫苗不實資訊，如聲稱疫苗含有微晶片等，兩周前再稱會擴大移除的內容範圍，並將重點放在多次違反這項政策的社群、專頁或帳戶上，同時加強來自衛生部門和非政府組織等可靠來源的資訊。

（路透社/CNBC/NPR）