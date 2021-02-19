新冠疫苗｜馬克龍倡歐美撥4至5%疫苗供發展中國家 (14:43)

馬克龍形容，非洲國家有時要以「天文數字價格」購入西方生產的疫苗，比歐盟付費貴兩、三倍，問題顯然來自中介商。他承認歐盟的疫苗接種速度慢於美國，但各成員國稍為調撥疫苗輸往非洲，不會對整體接種行動構成太大影響。他稱跟德國總理默克爾就這方案討論「很多」，獲對方贊同。

馬克龍強調，這方案可測試多邊主義的現實，又強調如果不協助地中海、中東和巴爾幹半島的外鄰，歐盟也無法真正解除封城，因變種病毒會藉機流入。他又稱歡迎中俄疫苗供應全球，前提是其須獲科學界認證，對特定變種病毒有效用。

這次訪問以視像形式進行，報道於香港時間今晨（19日）在《金融時報》網站刊登。

（金融時報）