美NASA「毅力」號探測器登陸火星　將採集岩石及土壤樣本【短片】 (10:42)

毅力號並傳回首批在火星拍攝的照片,可見它降落的耶澤羅隕石坑(Jezero Crater)有不少岩石。毅力號在登陸過程中,成功克服「恐怖7分鐘」,隨着確認成功着陸,NASA控制室的人員興奮鼓掌及歡呼。

毅力號將在火星採集岩石及土壤樣本,預計2030年後帶回地球進行分析,以助了解火星的氣候及地質。探測器設有大型機械臂,內有科學儀器和彩色照相機,多達25個先進的鏡頭、兩套創新的咪高峰首度接收火星地表的聲音。毅力號亦搭載了無人直升機「獨創」號(Ingenuity),將是首次有無人直升機在火星飛行。

3國火星競賽 NASA「毅力」號先着陸 今入大氣層歷「恐怖7分鐘」

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9— NASA (@NASA) February 18, 2021