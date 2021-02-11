美NASA「毅力」號探測器登陸火星　將採集岩石及土壤樣本【短片】 (10:42)

毅力號並傳回首批在火星拍攝的照片，可見它降落的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）有不少岩石。毅力號在登陸過程中，成功克服「恐怖7分鐘」，隨着確認成功着陸，NASA控制室的人員興奮鼓掌及歡呼。

毅力號將在火星採集岩石及土壤樣本，預計2030年後帶回地球進行分析，以助了解火星的氣候及地質。探測器設有大型機械臂，內有科學儀器和彩色照相機，多達25個先進的鏡頭、兩套創新的咪高峰首度接收火星地表的聲音。毅力號亦搭載了無人直升機「獨創」號（Ingenuity），將是首次有無人直升機在火星飛行。

（法新社/中央社）

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