美NASA「毅力」號探測器登陸火星　將採集岩石及土壤樣本【短片】 (10:42)

美國太空總署（NASA）的火星探測器「毅力」號（Perseverance），於美東時間周四（18日）下午3時55分（香港時間周五凌晨4時55分）成功登陸火星，為美國第五個成功登陸火星的探測器。總統拜登形容今次登陸為「歷史性」，並再一次證明科學的力量，以及美國的創造力。
毅力號並傳回首批在火星拍攝的照片，可見它降落的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）有不少岩石。毅力號在登陸過程中，成功克服「恐怖7分鐘」，隨着確認成功着陸，NASA控制室的人員興奮鼓掌及歡呼。
毅力號將在火星採集岩石及土壤樣本，預計2030年後帶回地球進行分析，以助了解火星的氣候及地質。探測器設有大型機械臂，內有科學儀器和彩色照相機，多達25個先進的鏡頭、兩套創新的咪高峰首度接收火星地表的聲音。毅力號亦搭載了無人直升機「獨創」號（Ingenuity），將是首次有無人直升機在火星飛行。
（法新社/中央社）
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3國火星競賽 NASA「毅力」號先着陸 今入大氣層歷「恐怖7分鐘」
Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9— NASA (@NASA) February 18, 2021