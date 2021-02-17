迪拜公主拉蒂法逃亡未果被軟禁影片公開　聯合國稱將展開調查 (20:48)

拉蒂法是阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的女兒，她2018年3月試圖從海路逃離阿聯酋，但在進入印度外海時遭印度突擊隊員攔截，之後被帶回阿聯酋，至今下落不明。

BBC周二公布拉蒂法被逮回迪拜後約1年拍攝的幾條手機影片，部分片中可看到拉蒂法蜷縮在牆角。她說：「我是人質，這幢別墅成了監獄。房子裏有5名男警和兩名女警，我每天都擔心自己的性命安危。」

拉蒂法又提到2018年逃難的經過，說她當時緊抓遊艇，極力抵抗，又踢又打，還咬了一名突擊隊員的手臂，有人最後在她身上注射鎮靜劑令她昏過去，然後送回阿聯酋。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，將會向阿聯酋當局提出對拉蒂法處境的關注，聯合國「任意拘留問題工作組」在分析過有關影片後會展開調查。迪拜當局未回覆記者詢問。

（BBC/路透社/中央社）