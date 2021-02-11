韓國世越號沉沒303死　涉過失致死海警前廳長等9官全脫罪　檢方表明上訴 (21:35)

「世越號」於2014年4月16日沉沒，金錫均等9名時任海警官員涉嫌沒有充分採取搜救乘客措施，造成303人死亡、142人受傷。檢察部門去年初重啟調查，去年1月入稟對其中6名涉案的海洋警察廳前官員申請拘捕令，惟首爾中央地方法院駁回申請，檢方至去年2月控告金錫均等9人過失致人死亡罪名。檢方特別調查組要求法庭判金錫均入獄5年、其餘被告入獄1至5年。

官：被告難理解當時情況需下令疏散 不認同303死與被告疏忽有關

法官表示，很難裁定被告罪名成立，事發時被告難以理解到情況已到需要立即指示船長下達疏散命令及營救令的地步，也很難預測船長及船員不採取任何救援措施。被告對重大傷亡事故救援體系不健全負有管理不周的責任，但難以因此追究刑事責任。法官又表示，不認同被告的疏忽與「世越號」上喪生的303人有任何因果關係。

死者家屬其後於法院外召開記者會，抨擊法院的無罪裁決為「社會退步」，並稱「不僅是死者家屬，甚至公眾也無法接受法院偏頗被告的裁決」。家屬表示將採取一切行動，以反對法院的裁決。

（韓聯社）

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