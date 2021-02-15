緬甸政變｜昂山素姬法庭聆訊延至周三　續被軟禁 (17:44)

緬甸局勢持續緊張，國務資政昂山素姬的代表律師今早（15日）表示，法庭聆訊由原定今日押後至周三（17日），換言之昂山素姬將被繼續軟禁。最大城市仰光及多座城市街頭自昨晚（14日）起都有裝甲車和軍隊出現，但民眾今早繼續上街抗議軍事政變。
緬甸軍方本月1日發動政變推翻民選政府，軟禁昂山素姬等政府高層和反對派領袖，並以「違反進出口法」控告昂山素姬。當局原定依例拘留昂山素姬直至今日，但她的代表律師今早在首都內比都向記者表示，昂山素姬會被扣押至周三，屆時她將出庭應訊。代表律師稱：「我們來到這裏提交授權書，並與地區法官討論相關事宜。」並設法在符合法律規定下爭取與昂山素姬會面。
（路透社/法新社）
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