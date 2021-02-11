世衛專家組組長：前年12月武漢已有13種新冠病毒株　當時疫情或比所知更大 (11:49)

安巴雷克稱，世衛專家組在武漢考察期間，獲中方人員展示174宗在前年12月確診的新冠病毒個案資料，當中100宗經實驗室測試證實確診，其餘74宗經臨牀診斷後發現。安巴雷克稱，以此推算，武漢在前年12月時確診人數已可能多達1000人以上。他稱暫時未有相關電腦模型，但估計大約有15%為重症患者，其餘患者則病徵輕微。

安巴雷克亦稱，專家組首度發現新冠病毒前年12月在武漢爆發時，已有13種不同的病毒株。他認為，若能檢視更多患者數據，可望獲得更多疫情爆發地理模式及時間的線索。CNN亦引述另一澳洲專家稱，這顯示新冠病毒可能早已在武漢傳播。

安巴雷克又稱，專家組曾與中國聲稱的首名新冠病毒確診者交談，該患者為一名40歲文員，於前年12月8日確診，無外遊紀錄。

（CNN/中央社）