緬甸政變｜緬甸軍方向示威者開槍拘記者　仰光現裝甲車　歐美籲軍方克制【短片】 (09:46)

由於有傳密支那示威者計劃癱瘓市內一間發電廠運作，軍方周日深夜到場發射催淚彈，並向人群開槍。一名在現場採訪的記者表示，未知軍警發射的是橡膠子彈還是實彈，亦不清楚有多少人受傷。

軍方近日試圖加強力道平息國內的公民抗命運動，周日傍晚起，仰光街頭有裝甲車及坐滿軍人的軍車行駛。美國駐緬甸大使館稱仰光可能有軍事行動，呼籲美國公民躲避。

網絡追蹤組織NetBlocks則指出，緬甸的互聯網服務周一（15日）凌晨幾乎全面中斷，是政變發生兩周以來第三次全國斷網。

歐盟、美國及英國的駐緬甸大使發表聯合聲明，促請緬甸軍方克制，切勿使用武力，強調示威者是對合法政府遭到推翻而表達不滿。

（法新社/中央社）

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