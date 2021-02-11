緬甸政變｜緬甸軍方向示威者開槍拘記者　仰光現裝甲車　歐美籲軍方克制【短片】 (09:46)

緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，多地民眾連日上街示威。周日（14日）深夜緬甸緊張局勢升級，北部克欽邦的城市密支那（Myitkyina）有軍人向示威人群開槍，未知多少人受傷，至少5名記者被捕。軍方亦在各地增援，社交網站流傳片段顯示，仰光市昨日有軍方裝甲車及大批軍人出現。
由於有傳密支那示威者計劃癱瘓市內一間發電廠運作，軍方周日深夜到場發射催淚彈，並向人群開槍。一名在現場採訪的記者表示，未知軍警發射的是橡膠子彈還是實彈，亦不清楚有多少人受傷。
軍方近日試圖加強力道平息國內的公民抗命運動，周日傍晚起，仰光街頭有裝甲車及坐滿軍人的軍車行駛。美國駐緬甸大使館稱仰光可能有軍事行動，呼籲美國公民躲避。
網絡追蹤組織NetBlocks則指出，緬甸的互聯網服務周一（15日）凌晨幾乎全面中斷，是政變發生兩周以來第三次全國斷網。
歐盟、美國及英國的駐緬甸大使發表聯合聲明，促請緬甸軍方克制，切勿使用武力，強調示威者是對合法政府遭到推翻而表達不滿。
（法新社/中央社）
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