哈里王子情人節報喜宣布梅根再懷孕　英女王送祝福 (08:52)

哈里夫婦發聲明稱，對於將迎來第二個孩子十分高興，但未有透露梅根的預產期。白金漢宮發言人回應稱，英女王伊利沙伯二世伉儷、哈里父親查理斯，以及其他王室成員，均對這個消息感到高興，並祝福哈里二人。哈里夫婦未有公布孩子的性別，不過孩子將是英國王室第八順位繼承人。

哈里夫婦的好友、攝影師Misan Harriman在Twitter個人帳戶發布哈里和梅根的新照片，可見梅根躺在哈里大腿上，腹部明顯隆起。

（路透社）