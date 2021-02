哈里王子情人節報喜宣布梅根再懷孕　英女王送祝福 (08:52)

哈里夫婦發聲明稱,對於將迎來第二個孩子十分高興,但未有透露梅根的預產期。白金漢宮發言人回應稱,英女王伊利沙伯二世伉儷、哈里父親查理斯,以及其他王室成員,均對這個消息感到高興,並祝福哈里二人。哈里夫婦未有公布孩子的性別,不過孩子將是英國王室第八順位繼承人。

哈里夫婦的好友、攝影師Misan Harriman在Twitter個人帳戶發布哈里和梅根的新照片,可見梅根躺在哈里大腿上,腹部明顯隆起。

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021