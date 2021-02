拜登表示,多元為美國固有的優勢,但種族歧視、騷擾及仇恨罪案是美國面對新型冠狀病毒疫情以外的另一個悲劇,他會指示聯邦政府推動種族平等。

吉爾稱,牛年象徵韌性與毅力,這些特質見於亞裔美國人與太平洋島民身上。她又提到前線醫護以冒着生命危險的勇氣,保障人民的健康安全,稱只要大家團結一致,未來一年的日子將會變得更光明。

From the Biden family to yours, happy #LunarNewYear. We wish you happiness, health, and prosperity in the Year of the Ox. pic.twitter.com/sOHEzdFH0D— President Biden (@POTUS) February 12, 2021