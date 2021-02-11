新冠肺炎｜世衛武漢溯源專家組最快下周發表報告　譚德塞：不排除任何新冠病毒源頭可能 (10:06)

世衛專家組本周曾稱，新冠病毒「極不可能」從武漢病毒實驗室泄漏，因此不會從有關方向再作研究。對於有人問及是否有部分新冠病毒起源的假設已被剔除，譚德塞指出目前對所有假設仍保持開放態度，須進一步研究及分析。

世衛專家組長則安巴雷克解釋，專家組不相信武漢實驗室為新冠病毒源頭，因當地實驗室人員表示他們未有進行有關的病毒研究。他指出研究員若正研究或發現新病毒，按全球慣例定會立即公布其發現，因此若武漢實驗室人員在疫情爆發前已開始新冠病毒研究，便不會成為秘密。

華爾街日報引述世衛專家組：中方拒提供疫情初期個案原始數據

美國《華爾街日報》周五引述一名世衛專家組成員報道，中方拒絕提供疫情初期個案的原始數據，涉及174宗病例。該專家稱，其他世衛成員國一般會提供已匿名的個案數據；若中國提供相關數據，將有助調查新冠病毒疫情在當地爆發的實際時間及原因。

（路透社）