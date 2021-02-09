佛州市濾水廠電腦遭入侵　鹼液濃度增逾百倍食水險變毒水 (20:40)

奧德馬爾約有1.5萬人居住，該市所在的皮內拉斯縣（Pinellas County）警長瓜爾蒂耶里（Bob Gualtieri）周一（8日）交代事件。事發在上周五上午8時，一名濾水廠職員注意到有人遠端控制他正監控的電腦系統。由於部門主管平時亦會遙控其電腦螢幕來監控系統，因此職員最初並沒為意。

直至當日下午1時半，有人再次遙距進入系統，這次黑客開啟了數個控制食水處理的軟件功能，其中一項可調節通常被稱作鹼液的氫氧化鈉（Sodium Hydroxide）水平。黑客將氫氧化鈉濃度從平時的100ppm（百萬分點濃度）大增至11,100ppm。瓜爾蒂耶里形容，這是「顯著且可能造成危險的增幅」。職員發現後隨即介入修正氫氧化鈉濃度，該市供水系統未受影響。

佛州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）周一稱，應視今次事件為「國家安全問題」。當地警方正聯同聯邦調查局（FBI）和特勤局展開調查。

（華爾街日報/CNN）