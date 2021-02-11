緬甸政變｜緬甸醫護罷工　民眾敲鍋抗議政變　聯合國安理會譴責政變聲明未達共識 (15:15)

「緬甸公民抗命運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement）在facebook表示，全國30座城鎮70間醫院與醫療部門的員工周三會罷工，狠批軍方在國家面對嚴峻新型冠狀病毒疫情之際發動政變，將自身利益置於脆弱的群眾之上，「我們拒絕遵從來自非法軍事政權的命令，他們對我們可憐的患者沒有絲毫憐憫」。

此外，聯合國安理會周二就緬甸政變舉行緊急閉門會議，但各方未能就發表譴責聲明達成共識，談判仍將繼續。法新社引述一名外交官說：「中國和俄羅斯要求有更多時間（商討）。」據一份沒有提及制裁的英國草擬文本，安理會要求緬甸回復文人政府，並立即釋放被非法關押的人。

（法新社/路透社）

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