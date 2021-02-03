新冠肺炎｜英百歲兵穆爾染疫亡　去年家中行百圈為醫護籌款【短片】 (10:35)

英女王去年在溫莎堡為穆爾封爵，英國王室在得悉穆爾死訊後向其家屬表示，英女王很享受去年與穆爾一家在溫莎堡的會面。首相約翰遜則形容穆爾是世界的「希望燈塔」，稱讚他是世上真正的英雄。聯合國秘書長古特雷斯亦透過發言人致哀，稱穆爾在疫情上展現協助他人的無私、同情和決心，將啟發世人效法。

穆爾的家屬表示，穆爾在人生最後的一年因其無私奉獻贏得國際名聲，使他重拾青春及經歷夢寐以求的事情。英國倫敦眼、溫布萊球場等地標周二晚亦亮起特別燈光悼念。

穆爾去年為英國全民醫療服務系統籌得3300萬英鎊（約3.5億港元）；他的髖骨縱有毛病，去年仍在4月30日100歲生日前，在約克郡自家花園繞行一百圈（每圈約25米），以籌款給醫療系統。

（法新社）

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