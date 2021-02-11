緬甸政變｜軍方接管權力、頒緊急狀態1年　被扣昂山素姬斥「將國家倒退回獨裁統治」【短片】 (18:28)

【18:28】路透社引述兩名緬甸國會議員消息報道，首都內比都的保安部隊已包圍議員在開會期間入住的居所，該建築的出口有軍車駐守，內裏的人不准外出。

另外，中國外交部發言人汪文斌今表示，中國注意到緬甸發生的事情，正進一步了解情況；並稱中國是緬甸的友好鄰邦，盼緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

【13:35】全國民主聯盟表示，昂山素姬譴責軍方發動政變，是要將國家倒退回獨裁統治，呼籲民眾不要接受，並作出抗議。

緬甸銀行家協會發聲明稱，由於互聯網服務出現問題，所有國內銀行同意暫時停止一切金融業務，並會向中央銀行提出暫停營業請求。《緬甸時報》報道，軍事政變消息傳出後，不少銀行的提款機大排長龍。

【10:32】緬甸軍方宣布，根據憲法實施緊急狀態一年，權力移交予國防軍總司令敏昂萊，又表示今次行動與去年大選舞弊有關。

仰光市政廳被軍方接管，法新社記者目擊5輛軍車進入市政廳範圍，另有市民稱互聯網服務受阻，未能連接。

緬甸政府與軍方關係近日漸趨緊張，全國民主聯盟在去年11月大選中獲得壓倒性勝利，但被軍方指控選舉舞弊。新一屆國會原定今日展開新會期，昂山素姬傳出被軍方扣留後，全國民主聯盟發言人呼籲人民依法回應，不要輕率行動，並稱預料自己也會被捕。

此外，路透社報道，今日清晨緬甸首都內比都的電話線路不通，記者致電向軍方查詢亦無人接聽。而緬甸國營電視台在昂山素姬等人被扣後亦表示，因技術原因未能提供廣播。

（路透社/法新社）

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