新冠疫苗｜歐盟一度限制疫苗經愛爾蘭外流英國　惹英關注數小時後撤回限制 (17:45)

英國首相約翰遜和愛爾蘭總理馬丁昨日致電歐盟委員會主席馮德萊恩表達關切，北愛爾蘭首席部長范愛玲更斥歐盟之舉為「叫人難以置信的敵對行為」。

結果事隔僅數小時，歐盟委員會改變初衷，發聲明表示會確保脫歐協議中的《愛爾蘭/北愛爾蘭協定》「不受影響」，但會讓成員國自行決定是否禁止疫苗出口。儘管脫歐協議保證歐盟成員國愛爾蘭與北愛爾蘭之間開放境界，上述協定的第16條容許歐盟和英國選擇緊急停止任何他們認為會造成「經濟、社會或環境難題」的事宜。

英國藥廠阿斯利康對歐洲的疫苗供貨量遜預期，歐洲懷疑該藥廠近數月從歐洲工場把疫苗運到英國，今次外交風波突顯了疫苗不足影響英歐已然緊張的關係。

港府：對歐盟曾啟動疫苗出口管制極度關注

港府發言人今日（30日）亦就歐盟曾啟動疫苗出口管制表示極度關注，發言人說：「會致力確保新規定不影響疫苗製造商與第三方按已簽訂的預先採購協議出口疫苗。」

（衛報/金融時報/BBC/政府新聞處）