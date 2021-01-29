新冠疫苗｜諾瓦瓦克斯疫苗對原病毒、英變種病毒有效率達近九成 (17:28)

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）周四（28日）公布其研發的新型冠狀疫苗第三階段臨牀測試結果，初步分析顯示，疫苗預防新冠病毒的整體有效率達89.3%，其中對抗原有病毒株的有效率為96%，對應英國發現的變種病毒株有效率為86%，不過對南非變種病毒株最多僅呈60%有效率。
此款疫苗在英國招募了逾1.5萬名18至84歲的人參與測試，當中年滿65歲者佔27%，另外亦在南非招募了4400人進行測試。受試者前後接種兩劑疫苗。英國測試中疫苗有效率近90%；南非測試中的疫苗有效率為49%，而不曾感染愛滋病的受試者中，疫苗有效率稍升至60%。參與南非研究者當中有近九成確診者感染了南非變種病毒B.1.351，當中近三分之一測試參與者在實驗前曾經確診，初步顯示感染舊款病毒株後不足以抵禦新款病毒株。
諾瓦瓦克斯稱，6個生產地點已儲備一批可供使用疫苗，並準備之後每年在7國8間廠房生產20億劑疫苗。公司將開始研製針對南非變種病毒株的疫苗。
（路透社/BBC）
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