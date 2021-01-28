英國亞裔留學生受歧視被毆打　16歲施襲者被判18個月更生令 (17:01)

事發當晚莫顯強與友人吃完晚飯後回家，目擊者稱，當時莫顯強一方在街上迎面遇到一班白人男子，當中有人大叫「你有病不要接近我」。莫顯強隨後被人揮拳打臉，涉案16歲少年加入襲擊，對莫顯強拳打腳踢。莫顯強的鼻及顴骨骨折，需要接受手術。早前審訊期間莫顯強稱被告曾說：「我不想你的新型冠狀病毒在我的國家出現。」

裁判官曼德爾（Mervyn Mandell）指出，若被告是成年人會被判入獄很長時間，又稱該次無故襲擊的原因，除了是莫顯強的外表就沒其他原因。被判罪成的少年亦須戴上電子標籤、接受10星期、每晚8時至翌晨7時宵禁，並要向莫顯強賠償600英鎊（約6360港元）；周三除被判罰的少年外，案中未有其他人被控。

莫顯強為倫敦大學學院法律系學生，庭上有代表讀出他的聲明，稱事件對他與家人帶來沉重傷害，學業亦因為治療而暫停一個月，事後出現焦慮、睡眠問題。

（BBC）