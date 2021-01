SpaceX火箭載143衛星升空　破單次發射衛星數量紀錄 (14:45)

SpaceX行政總裁兼創辦人馬斯克(Elon Musk)1月23日在Twitter發文表示,對於為眾多小公司客戶提供低成本衛星進入太空軌道服務感到興奮。是次發射任務原定1月23日進行,因天氣不佳,SpaceX宣布延至24日進行。SpaceX計劃於2019年至2024年間發射1.2萬顆衛星進入地球軌道組成「星鏈」,從太空向地球提供高速寬頻網絡。

Launching many small satellites for a wide range of customers tomorrow. Excited about offering low-cost access to orbit for small companies! https://t.co/NrXmBML747

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2021