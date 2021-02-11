SpaceX火箭載143衛星升空　破單次發射衛星數量紀錄 (14:45)

SpaceX行政總裁兼創辦人馬斯克（Elon Musk）1月23日在Twitter發文表示，對於為眾多小公司客戶提供低成本衛星進入太空軌道服務感到興奮。是次發射任務原定1月23日進行，因天氣不佳，SpaceX宣布延至24日進行。SpaceX計劃於2019年至2024年間發射1.2萬顆衛星進入地球軌道組成「星鏈」，從太空向地球提供高速寬頻網絡。

（SpaceX/路透社）

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Launching many small satellites for a wide range of customers tomorrow. Excited about offering low-cost access to orbit for small companies! https://t.co/NrXmBML747 — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2021

SpaceX 昔日報道：

試射火箭着陸爆炸 SpaceX稱「成功」(2020年12月11日)

SpaceX火箭「星艦」試飛着陸爆炸 馬斯克稱試射成功「火星，我們來了」(2020年12月10日)

首正式任務 SpaceX載4人上太空站(2020年11月15日)