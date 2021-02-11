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SpaceX火箭載143衛星升空　破單次發射衛星數量紀錄 (14:45)

美國太空科技公司SpaceX於美國東部時間1月24日上午10時完成「Transporter-1」發射任務。任務中「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭搭載143顆衛星從佛羅里達州升空進入太空，包括133顆商用和政府衛星，以及10顆SpaceX的「星鏈」網絡衛星，打破單次發射衛星數量的紀錄。

SpaceX行政總裁兼創辦人馬斯克（Elon Musk）1月23日在Twitter發文表示，對於為眾多小公司客戶提供低成本衛星進入太空軌道服務感到興奮。是次發射任務原定1月23日進行，因天氣不佳，SpaceX宣布延至24日進行。SpaceX計劃於2019年至2024年間發射1.2萬顆衛星進入地球軌道組成「星鏈」，從太空向地球提供高速寬頻網絡。

（SpaceX/路透社）

SpaceX 昔日報道：

試射火箭着陸爆炸 SpaceX稱「成功」(2020年12月11日)

SpaceX火箭「星艦」試飛着陸爆炸　馬斯克稱試射成功「火星，我們來了」(2020年12月10日)

首正式任務 SpaceX載4人上太空站(2020年11月15日)

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