新冠疫苗｜輝瑞BioNTech研究：其疫苗有效治療變種病毒 (16:50)

BioNTech研究員以帶有「B.1.1.7」病毒株所有變異的人工合成病毒作測試，發現病毒可被16名早前已接種輝瑞-BioNTech疫苗的受試者血液裏的抗體所中和，相關人物中有一半年齡超過55歲。

有關研究尚未經同行評審，但輝瑞與BioNTech稱，實驗結果顯示，疫苗對於原始病毒株和變種病毒株的中和效果，在生物學上沒有明顯差異，但警告因病毒株會持續變異，必須持續監察其變化的重要程度，以維持現有疫苗的效用。莫德納（Moderna）及牛津-阿斯利康正測試其疫苗對英國變種病毒的效果，早前亦表示預計足以應付。

不過南非科學家周二的一項未經同行評審的報告，指出南非出現的變種新冠病毒「501Y.V2」用於進入人體細胞的刺突蛋白，其關鍵部分有一個額外的突變，或令其能夠對抗或「逃避」此前用於治療新冠病毒感染者的3種抗體藥物，亦對倖存感染者體內的抗體有「大部分或完全」的抗性，44名康復者的血清中，90%並未能全面免受變種病毒感染，約半數更毫無保護能力，警告現有新冠疫苗未必能有效應付南非的變種病毒，或與之相似的巴西變種病毒。

（金融時報/路透社）