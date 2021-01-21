新冠疫苗｜輝瑞BioNTech研究：其疫苗有效治療變種病毒 (16:50)

英國去年發現的變種新型冠狀病毒株「B.1.1.7」擁有較多基因變異，令人關注已獲多國緊急授權使用的數款新冠疫苗能否有效預防感染。輝瑞及BioNTech周二（19日）發表初步研究，顯示其合作研發的新冠疫苗對這種變種病毒有效。
BioNTech研究員以帶有「B.1.1.7」病毒株所有變異的人工合成病毒作測試，發現病毒可被16名早前已接種輝瑞-BioNTech疫苗的受試者血液裏的抗體所中和，相關人物中有一半年齡超過55歲。
有關研究尚未經同行評審，但輝瑞與BioNTech稱，實驗結果顯示，疫苗對於原始病毒株和變種病毒株的中和效果，在生物學上沒有明顯差異，但警告因病毒株會持續變異，必須持續監察其變化的重要程度，以維持現有疫苗的效用。莫德納（Moderna）及牛津-阿斯利康正測試其疫苗對英國變種病毒的效果，早前亦表示預計足以應付。
不過南非科學家周二的一項未經同行評審的報告，指出南非出現的變種新冠病毒「501Y.V2」用於進入人體細胞的刺突蛋白，其關鍵部分有一個額外的突變，或令其能夠對抗或「逃避」此前用於治療新冠病毒感染者的3種抗體藥物，亦對倖存感染者體內的抗體有「大部分或完全」的抗性，44名康復者的血清中，90%並未能全面免受變種病毒感染，約半數更毫無保護能力，警告現有新冠疫苗未必能有效應付南非的變種病毒，或與之相似的巴西變種病毒。
（金融時報/路透社）
相關字詞﹕輝瑞BioNTech疫苗 新冠疫苗 變種病毒 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介