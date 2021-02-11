新冠疫苗｜幾內亞僅獲25劑疫苗　譚德塞：疫苗分配不公衍生「災難性道德淪喪」 (09:37)

譚德塞表示，富裕國家的健康年輕人較貧窮國家的弱勢社群先接種疫苗是不公平，他說：「我需要直言，這世界正陷於『災難性道德淪喪』邊緣，全球最窮的國家的生命和生計將付出代價。」

世衛牽頭的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）有逾180個國家及地區參與，下月起展開。譚德塞稱，希望該機制能確保各成員國在4月7日世界衛生日前獲得疫苗，現已肯定會從5個疫苗生產商取得20億劑疫苗，目標是2月開始分發。

另外，世衛去年成立的「大流行防範和應對獨立小組」周一發表有關新冠病毒疫情的中期報告，稱在疫情爆發初期，中國和世衛原本可更早採取強硬防疫行動，避免疫情擴大。報告亦稱，世衛緊急委員會延到去年1月30日才宣告新冠疫情是公共衛生緊急事件，反應太慢。

（BBC/CBS News）