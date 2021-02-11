挪威23長者接種輝瑞疫苗後死亡　當局疑疫苗副作用令部分長者致死　籲體弱者勿接種 (18:17)

當地傳媒稱，23名死者均為在養老院生活的虛弱年長病人，年齡均超過80歲，部分更超過90歲。挪威藥品管理局在其網站上發表聲明表示，已評估當中13宗個案，相信mRNA疫苗的常見副作用如發燒和惡心，有可能令部分體弱長者死亡。

挪威去年12月27日展開大規模新冠疫苗接種計劃，長者和在養老院生活的人可優先接種疫苗，當中包括年逾85歲的長者。挪威採用輝瑞-BioNTech和莫德納（Moderna）的新冠疫苗，兩款疫苗均以mRNA技術研發。當局承認，作為臨時批准使用疫苗作基礎的研究，只涉及很少85歲以上的人，副作用對這年齡層影響的資訊很少，他們起初認為疫苗副作用對65歲以上長者而言基本相同。

挪威公共衛生研究所 （FHI）已更新對虛弱長者接種疫苗的指引，挪威藥品管理局醫療總監馬森（Steinar Madsen）周四在網上研討會稱，身體非常虛弱的人應避免接種疫苗。

（Norway Today/UNIAN /環球時報）