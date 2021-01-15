美國國會報告稱一國兩制框架被拆毁　國務卿首認港未能保持「高度自治」 (09:07)

報告稱，過去一年香港政局動盪，是港府及中央拒絕解決港人的合理要求而造成的後果，包括港人要求制止警暴及成立獨立調查委員會。報告又指出，港府逮捕多名民主派人物，限制記者採訪自由，向司法部門施加政治壓力，並對警員侮辱非暴力示威者行為日趨頻繁的現象視而不見。

報告認為，中國政府未有作出任何緩解緊張氣氛的行動，反而變本加厲繞過香港立法會在香港強推《港區國安法》，直接威脅港人合法權益和言論與集會等自由。

報告建議，美國國會及行政當局官員應繼續聲援被港府起訴的民主派，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等，並要求港府撤銷對有關民主派的起訴；國會及官員亦應敦促中方及港府重啟政改程序，在符合《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》的情況下，全面落實雙普選。報告又建議華府應向任何需要緊急保護的香港民主派提供人道庇護，以及為示威者、活躍人士、學生和其他因為香港失去自治權受影響的人提供從香港合法進入美國的渠道。

（美國之音/美國國會及行政當局中國委員會）