WhatsApp私隱設定｜WhatsApp要求用戶分享資料予facebook　土耳其展開調查勒令結束前禁分享資料 (19:30)

WhatsApp於上周三（6日）向英國和歐盟以外所超過10億用戶發出更新私隱條款指示，使用者要按下「同意」接受將包括電話號碼和手機位置等資料分享給facebook，在2月8日後才能繼續使用WhatsApp。

土耳其獨立新聞網站Bianet報道，競爭局（Competition Board）周一宣布，就WhatsApp更新私隱條款做法是否違反「競爭保護法」中避免企業濫用巿場主導地位的規範，對WhatsApp和facebook啟動正式調查。競爭局在書面聲明中指出，即使已經取得用戶同意，在調查結論出爐前，WhatsApp不得分享資料，而facebook也必須停止分享用戶資料，並且對所有用戶公告相關做法。

WhatsApp回應否認條款影響平台的私隱，強調公司繼續確保所有人的私人通訊安全。

（路透社/法新社/中央社）

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