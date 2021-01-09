印尼載62人內陸機起飛後失聯　海上發現疑似殘骸料客機已墜毁 (22:48)

涉事的波音737-500客機原定由雅加達飛往坤甸（Pontianak），在當地時間下午2時半起飛後不久從雷達屏幕上消失。運輸部長布迪（Budi Karya）稱機上有62人，包括10名孩童和12名機組人員。飛機追蹤網站FlightRadar24稱，客機在起飛約4分鐘後，曾於1分鐘內急墜超過1萬呎。

一名漁夫向英國廣播公司印尼頻道（BBC News Indonesia）稱目睹墜機事故，形容「飛機像閃電般掉進海中，然後在水中爆炸」。印尼國家搜救機構官員向路透社表示，一支救援團隊在雅加達以北海面發現疑似客機殘骸，尚未能確定是否屬於涉事客機。有保安人員向美國有線新聞網絡印尼頻道（CNN Indonesia）稱，他們在海中發現電線、一條牛仔褲和一些金屬。

三佛齊航空是2003年成立的廉價航空公司，主要營運國內航線。波音發言人稱已留意到有關報道，正密切監察情况和收集資料。失事的波音737-500有26年機齡，是較早前引起安全憂慮的737 Max更舊的型號，有良好安全紀錄。

（路透社/BBC）