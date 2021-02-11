美國國會衝突增至4死52人被捕　民主黨擬彈劾特朗普　白宮官員掀離職潮 (15:26)

華盛頓特區警方證實，周三的國會衝突最少4人死亡，其中一名女子遭國會警員開槍擊中身亡，另外3人因醫療緊急狀況致死。當地傳媒KUSI報道，中槍女子為巴比特（Ashli Babbitt）她曾在軍隊服役14年，是特朗普的「強烈支持者」，周二曾在Twitter發文，稱「風暴會在24小時內降臨華盛頓特區」。

美國有線新聞網絡（CNN）等傳媒引述消息稱，內閣成員周三商討是否可能引用憲法第25條修正案令特朗普下台。該修正案容許副總統在判斷總統未能卸下權力及職責時，由副總統及內閣表決令總統免職。有共和黨領袖向CNN透露，內閣人員形容特朗普「已失控」。民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）在Twitter稱，不可讓特朗普繼續在位，正草擬彈劾案，多名民主黨議員響應。但料難通過參院阻撓。

白宮官員亦掀離職潮。彭博社引述消息稱，白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien），其副手博明（Matt Pottinger）考慮請辭，另外白宮副幕僚長兼總統助理利德爾（Chris Liddell）亦擬辭職，白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）稱美國「需要和平的權力移交」，已辭職抗議暴力。第一夫人梅拉尼婭的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）亦於周三請辭。

（路透社/法新社/CNN/彭博社）

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