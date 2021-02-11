美國會確認拜登勝選　特朗普承諾「有秩序交接權力」　華盛頓宵禁【短片．不斷更新】 (17:23)

【17:04】美國參眾兩院當地時間周三（6日）舉行會議，以確認選舉人團的投票結果，國會至周四（7日）已確認拜登勝出總統大選。

【15:00】國會會議期間總統特朗普的支持者闖入國會大樓，抗議選戰結果，迫使程序叫停，保安人員要立即護送副總統彭斯及其他參眾議員離開現場，隨後封鎖國會大樓。華盛頓市長宣布當地時間傍晚6時起宵禁。一人在國會大樓內中槍，相信是示威者，她傷重不治。截至本港時間周四下午3時，事件增至4死。15:26報道：美國國會衝突增至4死 民主黨擬彈劾特朗普 白宮官員掀離職潮

民主黨人把矛頭指向特朗普，斥其引發亂局，特朗普的大選對手、候任總統拜登則呼籲特朗普發表電視講話平息事態。特朗普敦促各方保持和平，彭斯則表明國會大樓內的暴力和破壞「必須停止」。

事發於美國東岸時間周三下午約2時15分，當時參眾兩院正辯論部分共和黨人對大選結果的挑戰，但程序突然叫停，保安人員衝向彭斯，護送他離開參院議事廳。兩黨議員起初留在議事廳，其後警員護送他們到其他建築物。

同日較早前，特朗普先亮相他有份號召示威者參與的集會，堅稱自己勝出，矢言永不認輸，一再敦促彭斯及其他黨友協助推翻點票結果，但彭斯發表公開信明言自己無這權力。後來部分示威者開始湧往國會大樓，衝破警方防線進入國會大樓，部分人更闖入兩院議事廳和國家雕像廳（Statuary Hall），另有示威者衝往搗亂議員辦公室，被闖入的包括民主黨眾議院議長佩洛西的辦公室。

白宮發言人稱，特朗普已下令動員首都區全體國民警衛軍前往國會大樓，並重申特朗普呼籲保持和平和拒絕暴力，據報鄰近的馬里蘭州和弗吉尼亞州亦派國民警衛軍前往支援。特朗普在Twitter敦促所有人保持和平，聲言「我們是代表法律與秩序的政黨」，但稍早之前仍不忘指摘彭斯「沒有勇氣」接受重新驗證選票的要求。佩洛西和參議院民主黨領袖舒默發表聯合聲明，呼籲特朗普要求所有示威者立即離開國會大樓和國會範圍。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN）

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