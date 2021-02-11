新冠疫苗｜英政府稱接種兩劑疫苗可不同藥廠　美疾控中心：疫苗不能混合用 (16:15)

英國政府推出新接種指引，表示雖然第二劑疫苗應跟第一劑屬同一產品，惟「無法獲取相同疫苗，或者不知道第一劑接種了什麼時，提供當地所能提供的其他疫苗產品，是理所當然的」。指引稱，「假如該人看來有即時高度風險，或被視為大概不會再來接受注射」，便以此為優先選項。

然而，英國目前認可的輝瑞-BioNTech與牛津-阿斯利康疫苗，雖然均針對新型冠狀病毒的刺突蛋白，但技術與引發免疫的方式不同，成分亦有異，沒有科學數據確定疫苗能否混合使用。

美專家批英官員「棄科學靠猜想尋出路」削公眾信心

美國疾病控制及預防中心（CDC）表明疫苗不能混合使用，因未有相關的安全與效用數據。美國康奈爾大學疫苗專家穆爾（John Moore）批評英國官員「似乎徹底揚棄了科學，靠猜想從混亂中找出路」。加州大學三藩市分校傳染病醫生田‧菲利絲（Phyllis Tien）警告，英國未經公眾諮詢又沒有大數據支持下決定變更接種方針，可能削弱大眾對接種疫苗運動與公共衛生措施的信心。

英格蘭公共衛生署表示，當局準備今年內展開混合疫苗臨牀實驗。

（紐約時報/英國廣播公司）