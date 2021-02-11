新冠疫苗｜日媒稱走私中國製疫苗疑流入日本　中國駐日使館促確保涉華報道真實 (16:00)

《每日新聞》昨（1月1日）報道稱，該批新冠疫苗透過與中國共產黨幹部有交情的中國顧問走私到日本，每針需1萬日圓（約750港元）。報道提及，一家大型科技公司的總裁去年12月12日與妻子到東京品川區一家診所，接種中國製新冠疫苗，當時診所內除了該對夫婦，還有診所負責人及一名中國籍男子，報道稱該男子經常往來中日，與該總裁有20年的交情，並勸他接種疫苗。

報道又稱，診所負責人未有詢問接種者的病歷及曾否出現過敏問題，只拿出預防接種同意書。該中國籍男子隨即到鄰房的冷藏庫取出一個不銹鋼製盒，內有兩支注射器和一支5毫升的容器，標籤上寫有日期及「COVID-19」、「新型冠狀病毒滅活疫苗」的字眼，標籤顯示那是中國醫藥集團所製造的疫苗。

中國駐日使館強調，中方重視疫苗生產和流通安全，願與各國共同打擊整治疫苗製假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠病毒疫情防控工作有序開展。

（每日新聞/中央社/中國駐日本大使館網站）