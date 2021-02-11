新冠疫苗｜日媒稱走私中國製疫苗疑流入日本　中國駐日使館促確保涉華報道真實 (16:00)

日本傳媒報道，有中國製造的新型冠狀病毒疫苗懷疑被走私到日本，並且已有大企業的經營者及富商接種，稱中國企圖利用疫苗擴大影響力。中國駐日本大使館回應稱，對個別日本媒體未經核實即對中國新冠疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，促請有關媒體確保涉華報道真實。
《每日新聞》昨（1月1日）報道稱，該批新冠疫苗透過與中國共產黨幹部有交情的中國顧問走私到日本，每針需1萬日圓（約750港元）。報道提及，一家大型科技公司的總裁去年12月12日與妻子到東京品川區一家診所，接種中國製新冠疫苗，當時診所內除了該對夫婦，還有診所負責人及一名中國籍男子，報道稱該男子經常往來中日，與該總裁有20年的交情，並勸他接種疫苗。
報道又稱，診所負責人未有詢問接種者的病歷及曾否出現過敏問題，只拿出預防接種同意書。該中國籍男子隨即到鄰房的冷藏庫取出一個不銹鋼製盒，內有兩支注射器和一支5毫升的容器，標籤上寫有日期及「COVID-19」、「新型冠狀病毒滅活疫苗」的字眼，標籤顯示那是中國醫藥集團所製造的疫苗。
中國駐日使館強調，中方重視疫苗生產和流通安全，願與各國共同打擊整治疫苗製假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠病毒疫情防控工作有序開展。
（每日新聞/中央社/中國駐日本大使館網站）
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