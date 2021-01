澳洲總理莫里森宣布元旦日(1月1日)起更改國歌用字,希望能營造團結精神。國歌中「我們年輕且自由」(For we are young and free)字眼將改為「我們團結且自由」(For we are one and free),藉此反映國家長久的原住民歷史。