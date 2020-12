新冠疫苗｜歐盟國家周日展開大規模接種疫苗【短片】 (11:43)

歐盟委員會主席馮德萊恩在Twitter表示,疫苗是擺脫疫情大流行的持久方法,新冠疫苗已分發至所有歐盟國家,形容是團結的感動時刻,「在艱難的一年揭開新一頁」。

世界衛生組織總幹事譚德塞則表示,是時候汲取新冠病毒疫情大流行的教訓,歷史告訴人們這將不會是最後一次疫情大流行。他表示,全世界長久以來不斷處於驚恐與忽視的循環中,一旦疫情爆發便猛砸錢,疫情結束時又忘得一乾二淨,未為可能出現下一波疫情未雨綢繆,稱如此目光短淺既危險又令人費解。

馮德萊恩Twitter片段

譚德塞片段

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020