新冠疫苗｜歐盟國家周日展開大規模接種疫苗【短片】 (11:43)

歐盟委員會主席馮德萊恩在Twitter表示，疫苗是擺脫疫情大流行的持久方法，新冠疫苗已分發至所有歐盟國家，形容是團結的感動時刻，「在艱難的一年揭開新一頁」。

世界衛生組織總幹事譚德塞則表示，是時候汲取新冠病毒疫情大流行的教訓，歷史告訴人們這將不會是最後一次疫情大流行。他表示，全世界長久以來不斷處於驚恐與忽視的循環中，一旦疫情爆發便猛砸錢，疫情結束時又忘得一乾二淨，未為可能出現下一波疫情未雨綢繆，稱如此目光短淺既危險又令人費解。

（路透社/法新社/中央社）

馮德萊恩Twitter片段

譚德塞片段