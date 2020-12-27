新冠疫苗｜歐盟國家周日展開大規模接種疫苗【短片】 (11:43)

歐盟成員國周日（27日）開始接種美國輝瑞和德國BioNTech研發的新型冠狀病毒疫苗，疫苗供應商合共提供超過20億劑疫苗。匈牙利搶先在上周六（28日）於首都布達佩斯為醫院前線人員接種。法國、德國、意大利、奧地利、葡萄牙和西班牙則於周日起展開大規模接種，並讓醫護人員先接種疫苗。
歐盟委員會主席馮德萊恩在Twitter表示，疫苗是擺脫疫情大流行的持久方法，新冠疫苗已分發至所有歐盟國家，形容是團結的感動時刻，「在艱難的一年揭開新一頁」。
世界衛生組織總幹事譚德塞則表示，是時候汲取新冠病毒疫情大流行的教訓，歷史告訴人們這將不會是最後一次疫情大流行。他表示，全世界長久以來不斷處於驚恐與忽視的循環中，一旦疫情爆發便猛砸錢，疫情結束時又忘得一乾二淨，未為可能出現下一波疫情未雨綢繆，稱如此目光短淺既危險又令人費解。
（路透社/法新社/中央社）
Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.
Vaccination will begin tomorrow across the EU.
The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020
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