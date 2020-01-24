新冠肺炎｜英科學家研抗體療法新藥即時中和病毒　盼助保護無法接種疫苗者 (18:11)

這種單株抗體療法由倫敦大學學院醫院（UCLH）和藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發，試驗將研究療法是否有助防止曾接觸病毒的人患上新冠肺炎，或至少預防他們出現重症。疫苗通常需時數周才產生全面保護，但若患者體內已有病毒，即使接種亦為時已晚；新療法則或有助即時中和病毒。研究團隊盼試驗能證明療法可提供半年至一年的保護。若療法獲批，將可供在8天內曾與確診者密切接觸的人使用。

試驗將在英國和全球100個地點進行，倫敦大學學院醫院率先在本月開始。帶領研究的病毒學家霍利亨（Catherine Houlihan）表示，已有10人接受注射，他們在家中、醫療機構或學生宿舍接觸到病毒。她指出，此藥的優勢在於即時提供抗體，尤其是來不及接種疫苗的患者。

倫敦大學學院醫院另有一項臨牀試驗，研究這款抗體療法在接觸病毒前是否有效預防感染，或對有免疫缺陷、或正接受化療等抑制免疫力療法的人特別有用。現時參與試驗的對象包括癌症和愛滋病毒感染者，這些疾病或影響其免疫系統對疫苗的反應能力。

（BBC/衛報）