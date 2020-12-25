白宮疫苗工作組專家：輝瑞疫苗致敏個案較預期高　但仍算罕見 (14:59)

負責政府疫苗處理和接種重責的「曲速行動」首席科學家斯拉維（Moncef Slaoui）周三（23日）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，相比起其他疫苗，輝瑞疫苗導致的過敏個案可能較預期為多，但強調仍然算罕見。他說，全國已有超過100萬人接種，以他所知，截至周二（22日）全國有6宗過敏個案。

食品及藥物管理局（FDA）上周表示，正調查最少5宗涉及輝瑞疫苗的異常反應個案。FDA生物製品評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，疫苗中的聚乙二醇（polyethylene glycol）可能是致敏源。

斯拉維表示，疫苗生產商正與美國國家衛生院討論為有過敏紀錄的群體進行臨牀測試的可行性。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）周四（24日）稱，過敏反應並不常見，數以十萬計接種者中只有一個。至於旗下疫苗能否對付變種新冠病毒，布拉稱「謹慎樂觀」，因最新資料顯示變種病毒對疫苗同樣敏感。

（霍士新聞/CNN/紐約郵報）