巴黎聖母院大火逾年半後再辦平安夜音樂會【短片】 (17:02)

音樂會在較早前錄影，並在周四（24日）平安夜於當地電視台播放。跟過往不同的是，因應聖母院仍在復修，合唱團成員表演時均戴上安全帽，人數亦由原定計劃的20人減至8人。成員雖未有佩戴口罩，但彼此保持適當社交距離。

合唱團在音樂會上獻唱多首聖誕歌，包括《平安夜》、《Jingle Bells》等。能夠重返熟識的大教堂表演，樂團大提琴手Gautier Capucon表示非常感動，並稱成員們都是在大火後首次踏足聖母院，「那一刻實在是感觸不已」。

聖母院於去年4月發生大火，教堂標誌尖塔倒塌，三分之二木製屋頂焚毁。法國總統馬克龍早前承諾，會在2024年完成重建。

（美國之音/加拿大廣播公司）

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