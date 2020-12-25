新冠疫苗｜土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25% (12:21)

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）周四（24日）表示，中國科興控股生物技術有限公司製造的CoronaVac疫苗，在第三期臨牀測試的初步數據顯示保護效力達91.25%。中國當局已批准向土耳其交貨，首批疫苗將於下周一（28日）送達。
第三階段測試涉及7371名土耳其志願者，而從1322人的初步結果顯示，科興疫苗有效率達91.25%。《每日晨報》（Daily Sabah）報道，諮詢委員會委員于納爾（Serhat Ünal）在記者會中表示，臨牀測試中沒有人出現嚴重副作用，僅一宗列過敏反應。其一般副作用包括發燒、輕微疼痛和疲倦。
土耳其通訊社報道，克扎與衛生部新型冠狀病毒科學諮詢委員會開會後在記者會上說：「根據委員會評估，我們確信此一疫苗對土耳其民眾有效。」他表示，這是CoronaVac疫苗第三期臨牀試驗結果首度公諸於世。
科興疫苗在巴西、印尼、土耳其等國進行第三期臨牀測試。巴西當局周三表示，CoronaVac疫苗有效率超過50%，但確實數據押後公布。
土耳其對北京科興採購5000萬劑疫苗。克扎表示，首批300萬劑疫苗將於下周一送達土耳其，第一階段擬提供近900萬土耳其民眾接種，每天可接種約150萬人到200萬人，醫療人員將優先接種。
（法新社/路透社/中央社）
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