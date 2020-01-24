美國今年死亡人數料逾300萬歷來最多 (17:55)

疫情是主因 較2019年增40萬人死

美國本年度最終的死亡率預料數月後才會出爐，但初步數據顯示，今年全國死亡人數將超過320萬人，較2019年至少增加40萬人，亦是首次突破300萬人。美國的死亡人數在大多數年份都有增長，惟2020年的升幅預料達15%，將是自1918年一戰和「西班牙流感」爆發以來最大的單年度升幅。

預期壽命減3年 二戰以來最大跌幅

CDC於周二（22日）公布數據顯示，2019年美國人口的預期壽命升至78.8年，是連續第二年上升。惟CDC國家衛生統計中心帶領統計死亡率的安德森（Robert Anderson）指出，他根據截至今年8月的死亡數字進行簡單模擬，發現預期壽命下降約1.5年。有鑑於8月以來死亡人數大幅增加，他預料2020年的預期壽命有可能下跌2至3年，將是1943年以來的最大跌幅，當時二戰的死亡人數令預期壽命下降2.9年。

（衛報/華爾街日報）