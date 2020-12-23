以色列政府因未通過財政預算倒台　兩年來第四次大選 (12:40)

以色列自2019年4月以來已舉行了3次大選，但一直未能成功組閣，直至他與現任國防部長、中間派的藍白黨領袖甘茨（Benny Gantz）於今年5月組成聯合政府。不過，兩人為預算案中一項爭議條款陷入僵局，此條款是落實兩人協議的關鍵。根據協議，明年11月將輪到甘茨執政，但如今要在明年3月舉行大選，意味11月輪到甘茨掌權一事不會發生。

有政治分析家表示，內塔尼亞胡早就希望利用預算爭議來進逼提前大選，如此他就可以毋須交權給甘茨。甘茨在Twitter寫道：「內塔尼亞胡將我們帶向選舉，唯一目的就是規避自己去坐牢。」甘茨聲稱，內塔尼亞胡謀求新政府推動立法，來撤銷對自己不利的司法程序。

新選舉預計於明年3月23日舉行。內塔尼亞胡的最大對手將是右派的前內政部長薩爾（Gideon Saar），薩爾早前從內塔尼亞胡的利庫德集團出走。根據以色列Kan公共電視台進行的最新民調，薩爾的民望與內塔尼亞胡平分秋色。

（CNN/中央社）