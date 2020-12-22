新冠肺炎｜英國專家：變種病毒或致兒童確診比例急增 (18:53)

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正追蹤新冠病毒變種的英國新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組（NERVTAG）周一（21日）表示，該款稱為VUI-202012/01（又稱B.1.1.7病毒株）的變種病毒已成為導致英國南部疫情的主要病毒株，相信變種病毒較其他病毒有更高傳播優勢，料將很快擴散至英國其他地區。小組成員、倫敦帝國學院流行病學權威弗格森（Neil Ferguson）指出，初步分析顯示，變種病毒似乎會較易令兒童受感染，但暫未確認，將需要蒐集更多數據研究，如獲證實，則可能改變針對兒童的防疫措施。

此前新冠病毒較少侵襲兒童，其中一個假設是兒童體內的「ACE2受體」較少，令新冠病毒較難進入。但變種似乎改變了病毒進入人體的方式，令兒童可能與成人同等易受感染，未來可能見到更多兒童確診。首相約翰遜早前表示，期望1月初逐步重啟學校，但強調需因應情况發展決定。

（BBC/路透社/華盛頓郵報）