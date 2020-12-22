新冠疫苗｜拜登接種輝瑞疫苗【短片】 (08:33)

拜登在特拉華州紐瓦克（Newark）一間醫院接種首劑疫苗，他稱期待接種第二劑，也罕有稱特朗普政府在監察疫苗研發和生產上值得稱讚。

拜登過渡團隊表示，拜登妻子吉爾此前已接種輝瑞疫苗。候任副總統賀錦麗與丈夫任德龍將在下周接種。

（法新社）

拜登接種疫苗片段