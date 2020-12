新冠疫苗｜拜登接種輝瑞疫苗【短片】 (08:33)

拜登在特拉華州紐瓦克(Newark)一間醫院接種首劑疫苗,他稱期待接種第二劑,也罕有稱特朗普政府在監察疫苗研發和生產上值得稱讚。

拜登過渡團隊表示,拜登妻子吉爾此前已接種輝瑞疫苗。候任副總統賀錦麗與丈夫任德龍將在下周接種。

拜登接種疫苗片段

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.



“I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu

— CNN (@CNN) December 21, 2020