國際

新冠疫苗｜拜登接種輝瑞疫苗【短片】 (08:33)

美國候任總統拜登周一（21日）在電視直播中，接種美國輝瑞與德國BioNTech研發的新型冠狀病毒疫苗。拜登稱，接種疫苗後便「沒什麼需擔憂」，但同時呼籲民眾於聖誕假期期間應繼續戴口罩，不要外遊，並聆聽專家意見。

拜登在特拉華州紐瓦克（Newark）一間醫院接種首劑疫苗，他稱期待接種第二劑，也罕有稱特朗普政府在監察疫苗研發和生產上值得稱讚。

拜登過渡團隊表示，拜登妻子吉爾此前已接種輝瑞疫苗。候任副總統賀錦麗與丈夫任德龍將在下周接種。

（法新社）

拜登接種疫苗片段

相關字詞﹕拜登 疫苗 輝瑞疫苗 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介

上 / 下一篇新聞