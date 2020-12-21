新冠肺炎｜各國封鎖與英國交通往來　糧食藥物等補給恐延誤 (20:17)

英、法兩國每日尋常約有1萬架次貨車，當中許多皆是法國北部和比利時的大型配送中心提取易腐爛的食物，例如花椰菜、捲心菜、抱子甘藍等冬季蔬菜，通過英法隧道或多佛爾港運到英國，周日午夜起卻乍變水盡鵝飛。數以千計準備返歐的貨車，被堵於關口閘門之前。由法進英雖不受禁，但英國零售商協會指出，即使可把貨運從法國運入英國，惟因無法保證跨境貨車可及時返回歐洲，很少貨運公司願意送貨到英國。

英國首相約翰遜周一（21日）主持內閣緊急應變小組會議（COBRA）商談對策。歐盟輪任主席國德國亦叫成員國周一開緊急會議，商討協調應對。

（金融時報/法新社/衛報）

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