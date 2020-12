內塔尼亞胡與衛生部長Yuli Edelstein在謝巴醫療中心(The Sheba Medical Center)接種疫苗。內塔尼亞胡表示,要求與Yuli Edelstein一起首先接種,以身作則,鼓勵民眾接種,又說接種疫苗是恢復正常生活的首要一步。他模仿美國太空人岩士唐登月的名言,說:「這是我的一次小注射,卻是我們健康的一大步。(That was a small jab for a man, a huge step for the health of us all.)」

衛生部表示,新冠疫苗周日(20日)起會在10間醫院和疫苗中心讓醫護人員接種。

(路透社/法新社/美聯社)