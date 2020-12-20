新冠肺炎｜約翰遜籲犧牲聖誕加強防疫　倫敦英格蘭東南部升至第四級防疫 (09:23)

新措施周日（20日）實施，包括倫敦、肯特郡、埃塞克斯郡和貝德福德郡等英國東南部地區將實施新的第四級管控措施。政府向當地居民發出居家防疫隔離令，除了必要原因如工作外，民眾須留家，非必要商店須關閉，包括室內消閒娛樂場所，並限制民眾只可與另一人在室外場所會面。

處於第四級防疫管控地區的民眾不允許在室內與非來自該家庭的任何人聚會。至於英格蘭其餘地區的民眾，原定計劃准許3個不同家庭聚會的限制，則由5天縮短到僅聖誕節一天。蘇格蘭和威爾斯亦宣布取消5天鬆綁過聖誕節的計劃，只准許在聖誕節當日互訪。

約翰遜上周曾表示，禁止家庭聚會「取消聖誕」是不人道，稱民眾可有小型慶祝。

英國上周六新增27,052宗確診病例、534人死亡，累計逾200萬宗確診病例，逾6.7萬人死亡。

（路透社/法新社/BBC）